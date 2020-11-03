Марко Николич: «С «Атлетико» нужно много терпения»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико».

— Сейчас подготовка строится по-другому, много матчей, нужно готовиться быстро, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — С «Атлетико» будет сложная игра, нам нужно много терпения.

Соперник много бегает, он может использовать каждую ошибку, каждый подарок. «Локомотив» проигрывал «Атлетико» последние два года, посмотрим, будет ли сегодняшний вечер нашим.

Трансляция матча «Локомотив» — «Атлетико»