Марко Николич: «Не стоит много говорить о молодых»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил игру молодых футболистов москвичей в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

— Куликов дебютировал в стартовом составе в Лиге чемпионов, Рыбчинский впервые вышел на поле в этом турнире. Что скажете об их игре?

— Очень рано что-то говорить публично. Есть раздевалка, база, там им все скажу отдельно. Если они хотят стать лидерами, то должны много работать. Их выход на поле — не подарок, они заслужили это право, но относиться надо спокойно. Не стоит много говорить о молодых. Это плохо сказывается на них — мы могли видеть на опыте некоторых российских футболистов ранее. (Константин Алексеев)