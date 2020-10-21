Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Марко Николич: «Не стоит много говорить о молодых»

22:40
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил игру молодых футболистов москвичей в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

— Куликов дебютировал в стартовом составе в Лиге чемпионов, Рыбчинский впервые вышел на поле в этом турнире. Что скажете об их игре?

— Очень рано что-то говорить публично. Есть раздевалка, база, там им все скажу отдельно. Если они хотят стать лидерами, то должны много работать. Их выход на поле — не подарок, они заслужили это право, но относиться надо спокойно. Не стоит много говорить о молодых. Это плохо сказывается на них — мы могли видеть на опыте некоторых российских футболистов ранее. (Константин Алексеев)

Зальцбург — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир