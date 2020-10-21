Марко Николич: «Гол Собослаи забрал у «Локо» уверенность»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что гол хавбека «Зальцбурга» Доминика Собослои в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) повлиял на уверенность железнодорожников.

— Как Собослаи остался один?

— Я уже сказал: пропустили легкий гол — не было концентрации. До этого не пропускали со стандартов. Я знаю этого игрока Собослои по Венгрии, это один их самых талантливых игроков страны, ему удался сумасшедший удар. До этого контроль был наш, но этот гол забрал уверенность. Если бы не пропустили, не так было бы трудно. Но это футбол, двигаемся дальше. (Константин Алексеев)