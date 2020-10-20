Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о сильных качествах «Зальцбурга» в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— В футболе очень важен баланс. Надо предотвращать контратаки, работать над переходами и «стандартами», — сказал Николич. — Футбол — улица с двухсторонним движением. «Зальцбург» — быстрая команда, играющая в вертикальный футбол. Уверен, что завтрашний матч очень понравится болельщикам. (Наталья Юрина)