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Марко Николич: «Футбол — улица с двусторонним движением»

19:25
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о сильных качествах «Зальцбурга» в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— В футболе очень важен баланс. Надо предотвращать контратаки, работать над переходами и «стандартами», — сказал Николич. — Футбол — улица с двухсторонним движением. «Зальцбург» — быстрая команда, играющая в вертикальный футбол. Уверен, что завтрашний матч очень понравится болельщикам. (Наталья Юрина)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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