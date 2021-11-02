Маркизио: «Ожидаю от «Ювентуса» и «Зенита» другой игры по сравнению с первым матчем»
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринской и петербургской командами.
«Ожидаю от «Ювентуса» и «Зенита» другой игры по сравнению с первым матчем, — приводит слова Маркизио сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Питерцы выросли благодаря двум важным победам в национальном первенстве, а у туринцев были два поражения подряд. После неудачного старта сезона «Ювентус» обрел минимальный баланс, но не идентичность. Практически в каждой встрече мы видим разную расстановку, это означает, что тренер не нашел оптимальный состав».
Встреча «Ювентуса» с «Зенитом» состоится 2 ноября в Турине. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
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