Авторитетный портал Squawka опубликовал свою версию десятки лучших свободных агентов в летнее трансферное окно. В нее вошел бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио. 33-летний хавбек перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, но из-за травм провел только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.

Первое место в списке свободных агентов занял форвард Марио Балотелли, который покинул «Марсель». Интерес к нему проявляет бразильский «Фламенго».

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Марио Балотелли (последний клуб — «Марсель»)

2. Атем Бен Арфа («Ренн»)

3. Дэниэл Старридж («Ливерпуль»)

4. Франк Рибери («Бавария»)

5. Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»)

6. Маркель Сусаэта («Атлетик»)

7. Клаудио Маркизио («Зенит»)

8. Иньяцио Абате («Милан»)

9. Фабиу Коэнтрау («Риу Аве»)

10. Андреа Бертолаччи («Милан»)

Трансферное окно в большинстве лиг закрывается в конце августа.