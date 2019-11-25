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Маркиньюс заявил, что «ПСЖ» нужно максимально серьезно отнестись к матчу с «Реалом»

22:48
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Реала».

— Я готов следовать советам тренера и выбранной им тактике, — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. — Сделаю все от себя зависящее. К предстоящему матчу надо отнестись с максимальной серьезностью. Перед нами стоят цели, которые надо достичь. В этом сезоне мы стараемся играть максимально стабильно в каждом матче. Кейлор Навас — превосходный вратарь, и он очень важен для нашей команды. Кильян Мбаппе — игрок, который берет на себя ответственность. Нам повезло, что он в нашей команде.

Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027097/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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