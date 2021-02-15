Маркиньюс высказался о силе «ПСЖ» без Неймара и Ди Марии

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс поделился ожиданиями от первого матча с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 16 февраля, начало — в 23.00 (мск).

В заявку парижан на игру с каталонцами из-за повреждений не попали нападающие Неймар и Анхель Ди Мария.

«Футбол — командная игра. Для побед нужен сильный коллектив, а не один или два уникальных игрока, — сказал 26-летний бразлец France Bleu. — Они сильные игроки. Мы сильные стороны и способность решать исход игр в одиночку, но нам придется играть без них. Нам нужна победа и для этого нам нужно хорошо сыграть. Именно это мы и сделаем».