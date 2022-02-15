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Сегодня, 03:54

Маркиньюс уверен, что Неймар может сыграть с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс надеется, что нападающий Неймар примет участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Неймар готов! Он провел тренировку с командой. Посмотрим, что решит тренер: будет бразилец играть или оставит его на скамейке запасных. Сейчас время, когда нужно приложить усилия, и Неймар готов это сделать», — цитирует RMC Маркиньюса.

30-летний бразилец пропустил последние 10 матчей «ПСЖ» в чемпионате Франции из-за травмы. Последний раз Неймар выходил на поле 28 ноября.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится во вторник, 15 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реал

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