Маркиньюс: «ПСЖ» забил очень важный гол в свете ответного матча»
01:37
Защитник «ПСЖ» Маркиньюс? после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил важность забитого гола в гостях.
— Мы больше владели мячом в первом тайме, но действовали недостаточно интенсивно с мячом или без него, — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса. — Мы вообще многое делали плохо. Они пытались наказать нас за ошибки и максимально эффективно использовали сильного нападающего. Но мы забили очень важный гол в свете ответного матча.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/
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