Маркиньюс: «ПСЖ» забил очень важный гол в свете ответного матча»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс? после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил важность забитого гола в гостях.

— Мы больше владели мячом в первом тайме, но действовали недостаточно интенсивно с мячом или без него, — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса. — Мы вообще многое делали плохо. Они пытались наказать нас за ошибки и максимально эффективно использовали сильного нападающего. Но мы забили очень важный гол в свете ответного матча.