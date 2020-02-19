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Маркиньюс: «ПСЖ» забил очень важный гол в свете ответного матча»

01:37
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс? после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил важность забитого гола в гостях.

— Мы больше владели мячом в первом тайме, но действовали недостаточно интенсивно с мячом или без него, — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса. — Мы вообще многое делали плохо. Они пытались наказать нас за ошибки и максимально эффективно использовали сильного нападающего. Но мы забили очень важный гол в свете ответного матча.

Боруссия Д — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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