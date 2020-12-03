Маркиньюс: «ПСЖ» проявил смелость и характер в матче с «Манчестер Юнайтед»
Защитник «ПСЖ» Маркиньюс остался доволен, как его команда сыграла с «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре Лиги чемпионов (3:1). Также он отметил, что игра получилась непростой.
— Эта победа придаст нам уверенности, — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса. — Мы продлжаем борьбу в турнире и счастливы этому. «ПСЖ» должен был брать три очка здесь — это было важно. Рад, как сыграла команда. Мы проявили смелость и характер.
У нас были и хорошие, и трудные моменты в этой игре. Так всегда бывает. Особенно в матчах с такими классными командами. Знали, что все решат мелочи и тактика. После перерыва стали рисковать. К счастью, они не использовали свои моменты, а мы забили.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029445--man-united-vs-paris/
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