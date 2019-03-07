Маркиньюс – о вылете из ЛЧ: "Сейчас самое время есть свое дерьмо"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс эмоционально отреагировал на поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает RMC. По итогам двух встреч в четвертьфинал выходит "МЮ" (общий счет – 3:3, на счету "красных дьяволов" 3 гостевых гола, у парижан – 2).

– Это недопустимо. Игроки "ПСЖ" понимает гнев фанатов. Очень тяжелый момент. Снова все решили детали. Как мы говорим в Бразилии, сейчас самое время есть свое дерьмо – не говорить слишком много и продолжать работать, – цитирует Маркиньюса RMC.

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