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Маркиньос: «Здорово, что у «ПСЖ» есть такой игрок, как Мбаппе»

10:12
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В футболе все нужно заслужить, здесь не бывает подарков. Мы знали, что легких игр в Лиге чемпионов не будет. Главное — это победа. Такие встречи помогают обрести уверенность и опыт», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Также защитник высказался об игре нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Здорово, что у нас есть такой игрок, как Мбаппе. Килиан помогает нам и очень важен для нас. Необходимо, чтобы он всегда был уверенным в себе и в команде», — сказал он.

После 3 туров группового этапа «ПСЖ» с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице группы A. «Лейпциг» с 0 очков располагается на последней позиции.

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