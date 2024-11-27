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Сегодня, 07:14

Маркиньос прокомментировал ошибку Сафонова в матче «Бавария» — «ПСЖ»

Маркиньос — об ошибке Сафонова: «Он ничего не мог сделать»
Даниил Аршавский
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Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался об ошибке голкипера парижан Матвея Сафонова, ставшей причиной поражения команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

На 38-й минуте после розыгрыша углового 25-летний россиянин попытался отбить мяч, который отскочил в газон и отлетел на голову корейскому защитнику «Баварии» Киму Мин Джэ, забившему гол. По мнению футболистов «ПСЖ», Сафонова блокировал полузащитник немецкого клуба Джамал Мусиала.

«Я спросил рефери, что происходит, потому что игрок блокировал Сафонова. Он не играл в мяч, а вратарь ничего не мог сделать. Все сомнения были в пользу «Баварии». В воротах блокируют голкипера. Он принял решение и не допустил фола», — цитирует Маркиньоса RMC Sport.

«ПСЖ» с 4 очками занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Источник: RMC Sport
Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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