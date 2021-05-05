Маркиньос назвал причины поражения «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы отдавали все силы. Хорошо начали игру и прессинговали соперников очень высоко, но все решилось в мелочах. Они держались стойко, хорошо оборонялись и открыли счет, что усложнило нам задачу. Мы стремились продолжать так и во втором тайме, но пропустили еще, что нас окончательно добило. Мы должны подумать над тем, что нам нужно улучшить. У двух команд были разные стратегиями. «Сити» — команда, которая очень хорошо держит мяч. Мы пытались действовать агрессивно, чтобы не позволять им комбинировать. Но в итоге все сводилось к мелким деталям, как это часто бывает в больших матчах», — приводит официальный сайт УЕФА слова Маркиньоса.

В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1. Команда Хосепа Гвардиолы впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов.