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Маркиньос назвал причины поражения «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити»

09:38
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы отдавали все силы. Хорошо начали игру и прессинговали соперников очень высоко, но все решилось в мелочах. Они держались стойко, хорошо оборонялись и открыли счет, что усложнило нам задачу. Мы стремились продолжать так и во втором тайме, но пропустили еще, что нас окончательно добило. Мы должны подумать над тем, что нам нужно улучшить. У двух команд были разные стратегиями. «Сити» — команда, которая очень хорошо держит мяч. Мы пытались действовать агрессивно, чтобы не позволять им комбинировать. Но в итоге все сводилось к мелким деталям, как это часто бывает в больших матчах», — приводит официальный сайт УЕФА слова Маркиньоса.

В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1. Команда Хосепа Гвардиолы впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры