Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

30 мая, 07:57

Маркиньос: «Практически все, что внедрил или создал Энрике в «ПСЖ», сработало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркиньос.
Фото AFP

Защитник «ПСЖ» Маркиньос перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» оценил работу главного тренера парижской команды Луиса Энрике.

«Практически все, что внедрил или создал Луис Энрике, сработало. Он умеет готовить команду тактически, психологически и физически. Это универсальный специалист. Именно поэтому Энрике — тренер такого высокого уровня», — цитирует официальный сайт УЕФА Маркиньоса.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

&laquo;Арсенал&raquo; и &laquo;ПСЖ&raquo;.Финал Лиги чемпионов: когда матч, кто сыграет
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
Читайте также
Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР
«Можем выиграть не один Кубок». Демидов: первый год в НХЛ, лето в Канаде, новый контракт с «Монреалем»
Карпин недоволен, игроки ищут мотивацию, партнеры оценивают Ибрагимова. Что происходит в сборной России перед матчем с Буркина-Фасо
Барбашев сравнялся с Овечкиным по голам в финальных сериях Кубка Стэнли
Польша всё острее реагирует на героизацию нацистов на Украине. И вот почему
Симоньян поблагодарила Шнайдер за лайки, разозлившие украинку Олейникову
Популярное видео
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2026: «ПСЖ» с Сафоновым победил «Арсенал»
Сафонов рассказал о дне после финала ЛЧ: «Послушали обращение Макрона, как и в прошлом году»
Познер рассказал о поездке в Будапешт на финал ЛЧ: «Для меня ясно, что «ПСЖ» — лучшая команда мира сейчас»
Денис Адамов — про Сафонова: «Мы все рады за Матвея. За счет труда многое можно сделать»
Сафонов: «За весь матч с «Арсеналом» я не сделал ни одного сейва. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл»
Сафонов: «Главное, что мне удалось разделить эмоции после победы в ЛЧ со своим самым близким человеком»
«Турбулентность ясного неба». Колонка Казанского — о своей комментаторской работе на финале ЛЧ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Маркиньос: «ПСЖ» уже играл в финале Лиги чемпионов, но эмоции перед матчем остаются теми же»

«ПСЖ» — «Арсенал»: история личных встреч и статистика клубов
Новости
RSS RSS
Все новости