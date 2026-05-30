Маркиньос: «Практически все, что внедрил или создал Энрике в «ПСЖ», сработало»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» оценил работу главного тренера парижской команды Луиса Энрике.

«Практически все, что внедрил или создал Луис Энрике, сработало. Он умеет готовить команду тактически, психологически и физически. Это универсальный специалист. Именно поэтому Энрике — тренер такого высокого уровня», — цитирует официальный сайт УЕФА Маркиньоса.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.