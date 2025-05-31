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31 мая 2025, 01:54

Маркиньос: «ПСЖ» делал камбэки, менял ход матчей, и все это благодаря работе Энрике»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркиньос.
Фото Reuters

Капитан «ПСЖ» Маркиньос перед финалом Лиги чемпионов против «Интера» отметил работу главного тренера парижан Луиса Энрике.

«С момента своего прихода Луис Энрике усердно работал. Он трудится над тем, как управлять игрой и нашими эмоциями. Именно на этом он и концентрируется. Именно поэтому мы здесь. Мы делали камбэки, меняли ход матчей, и все это благодаря его работе. Я действительно люблю эту команду. Мне нравится, что мы делаем друг для друга. Для меня большая честь быть частью этой команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньоса.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» состоится в субботу, 31 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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