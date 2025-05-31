Маркиньос: «Дембеле знает свою роль в «ПСЖ», и она очень важна»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос перед финалом Лиги чемпионов против «Интера» отметил важность нападающего команды Усмана Дембеле.

«Усман знает свою роль, и она очень важна. Демебеле — один из лидеров команды, как на поле, так и в раздевалке. Все знают, на что он способен на поле. Мы же видим это каждый день на тренировках, а вы — в матчах. Дембеле чувствует на поле пространство и знает, как им пользоваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньоса.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» состоится в субботу, 31 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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