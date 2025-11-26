Кукурелья: «Старался не оставлять Ямалю слишком много пространства»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Игрой я очень доволен. Не только своей, но и тем, что команда реагировала очень хорошо. Эту победу мы заслужили, проявив персональные качества и очень хорошо контролируя игру. Очень важные три очка. Противостояние с Ямалем? Это футбол: возможно, сойдись мы друг с другом в иной раз, исход был бы другим. Сегодня мы сыграли очень хорошо, а я старался не оставлять Ламину слишком много пространства. Кайседо и Чалоба мне очень помогли.

«Челси» всегда в таких матчах очень правильно реагирует на происходящее. Повышать стабильность нам надо при других игровых планах. В этом сезоне мы теряли очки в таких матчах, в которых должны были победить. Работаем много, постоянно стремимся прогрессировать и надеемся, что сможем так же и продолжать. Сейчас у нас хороший период», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурелью.

«Челси» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» опустилась на 15-ю строчку — 5 очков.