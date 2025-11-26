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26 ноября 2025, 04:48

Кукурелья: «Старался не оставлять Ямалю слишком много пространства»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Игрой я очень доволен. Не только своей, но и тем, что команда реагировала очень хорошо. Эту победу мы заслужили, проявив персональные качества и очень хорошо контролируя игру. Очень важные три очка. Противостояние с Ямалем? Это футбол: возможно, сойдись мы друг с другом в иной раз, исход был бы другим. Сегодня мы сыграли очень хорошо, а я старался не оставлять Ламину слишком много пространства. Кайседо и Чалоба мне очень помогли.

«Челси» всегда в таких матчах очень правильно реагирует на происходящее. Повышать стабильность нам надо при других игровых планах. В этом сезоне мы теряли очки в таких матчах, в которых должны были победить. Работаем много, постоянно стремимся прогрессировать и надеемся, что сможем так же и продолжать. Сейчас у нас хороший период», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурелью.

«Челси» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» опустилась на 15-ю строчку — 5 очков.

Футболисты &laquo;Челси&raquo; празднуют гол Эстевао в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов 25&nbsp;ноября.«Челси» бесподобен, а «Барселона» уже не та. Разгром каталонцев на «Стэмфорд Бридж»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Марк Кукурелья
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