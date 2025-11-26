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26 ноября 2025, 04:04

Флеккен — о победе над «Манчестер Сити»: «Такие игры просто чудесны. Но дело не только во мне»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Байера» Марк Флеккен прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Когда в таких матчах делаешь сейв за сейвом, то в какой-то момент возникает ощущение, что ничего плохого сегодня уже точно не может произойти. Возникает ощущение, что ты сможешь укротить любой мяч, летящий в твои ворота. Так и произошло. Такие игры просто чудесны. Но дело не только во мне. Вся команда провела потрясающий матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Флеккена.

«Байер» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 6-ю строчку — 10 очков.

Нападающий &laquo;Байера&raquo; Патрик Шик празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 25&nbsp;ноября.Гвардиоле испортили 100-й матч с «Ман Сити» в ЛЧ, сейвы Хайкина не остановили «Ювентус», Обамеянг обеспечил крутой камбэк «Марселя»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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