Марк-Андре тер Штеген: «Суарес заткнул рот своим критикам»
07:54
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после победы над «Интером» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) оценил игру нападающего Луиса Суареса?. Уругваец оформил дубль во втором тайме.
— Луис Суарес совершенно точно заткнул рот своим критикам сегодня, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур