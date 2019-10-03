Марк-Андре тер Штеген: «Суарес заткнул рот своим критикам»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после победы над «Интером» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) оценил игру нападающего Луиса Суареса?. Уругваец оформил дубль во втором тайме.

— Луис Суарес совершенно точно заткнул рот своим критикам сегодня, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр