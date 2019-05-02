Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген после победы над "Ливерпулем"​ в первом матче 1/2 финала (3:0) отметил, что команда сделает все, чтобы выйти финал. Ответная игра состоися на следующей неделе.

"Удивительный вечер на "Камп Ноу"! Напряженный матч, в котором мы все усердно работали на результат. Просто потрясающая поддержка со стороны фанатов. Второй матч будет напряженным и сложным, но мы сделаем все, чтобы пройти в финал. Наша миссия продолжится на следующей неделе!" - написал тер Штеген в Твиттере.