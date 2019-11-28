Марк-Андре тер Штеген: «Надеюсь, в последнем туре докажем, что «Барселона» по праву выиграла эту группу»
28 ноября 2019, 03:31
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после победы над «Боруссией» в матче Лиги чемпионов (3:1) отметил, что остался доволен игрой. В заключительном туре каталонцы сыграют с «Интером».
— Мы провели хороший матч, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена. — Открыли счет, выполнили то, к чему стремились. Надеюсь, в последнем туре докажем, что мы по праву выиграли эту группу.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027091/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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