Марк-Андре тер Штеген: «Надеюсь, в последнем туре докажем, что «Барселона» по праву выиграла эту группу»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после победы над «Боруссией» в матче Лиги чемпионов (3:1) отметил, что остался доволен игрой. В заключительном туре каталонцы сыграют с «Интером».

— Мы провели хороший матч, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена. — Открыли счет, выполнили то, к чему стремились. Надеюсь, в последнем туре докажем, что мы по праву выиграли эту группу.

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