Марк-Андре тер Штеген: «Барселоне» повезло, а Ройсу и «Боруссии» — не очень»
03:58
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после ничьей с «Боруссией» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0) признал, что игра получилась напряженной. Немец отразил пенальти и стал лучшим игроком встречи.
— Я отбил пенальти. Это футбол, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена. — Нам повезло, а Ройсу? и «Боруссии» — не очень. Это был очень напряженный матч.
Люди знают, на что я способен. Я хочу полностью сосредоточиться на моей работе и играть на максимуме своих возможностей. Мне кажется, что сегодня я это показал.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027035/