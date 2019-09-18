Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после ничьей с «Боруссией» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0) признал, что игра получилась напряженной. Немец отразил пенальти и стал лучшим игроком встречи.

— Я отбил пенальти. Это футбол, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена. — Нам повезло, а Ройсу? и «Боруссии» — не очень. Это был очень напряженный матч.

Люди знают, на что я способен. Я хочу полностью сосредоточиться на моей работе и играть на максимуме своих возможностей. Мне кажется, что сегодня я это показал.

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