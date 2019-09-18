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Марк-Андре тер Штеген: «Барселоне» повезло, а Ройсу и «Боруссии» — не очень»

03:58
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после ничьей с «Боруссией» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0) признал, что игра получилась напряженной. Немец отразил пенальти и стал лучшим игроком встречи.

— Я отбил пенальти. Это футбол, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена. — Нам повезло, а Ройсу? и «Боруссии» — не очень. Это был очень напряженный матч.

Люди знают, на что я способен. Я хочу полностью сосредоточиться на моей работе и играть на максимуме своих возможностей. Мне кажется, что сегодня я это показал.

Боруссия Д — Барселона

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027035/

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