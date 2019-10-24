Марк-Андре тер Штеген: «Барселона» не сыграла на своем уровне»

Вратарь «Барселоны»? Марк-Андре тер Штеген после победы над «Славией» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда не сыграла на своем уровне.

— Мы не сыграли на своем уровне, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена. — Есть вещи, над которыми нам надо работать. Но обсудим их во время тренировочного процесса, не здесь.

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