Мариус Вольф: "Боруссия" была уверена, что сможет спастись"

Защитник "Боруссии" Мариус Вольф после поражения от "Тоттенхэма" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команда поплатилась за плохую реализацию моментов. Он надеется, что игроки вынесут уроки из такого результата.

- Мы создали шесть или семь опасных моментов, но не смогли забить, несмотря на фантастически проведенный первый тайм, - цитирует официальный сайт УЕФА Вольфа. - Мы не смогли довести моменты до логического конца и поплатились за это. Мы были уверены, что могли спастись. Очень печально, но мы вынесем свои уроки.