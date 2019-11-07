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Марио Пашалич: «Ничья с «Сити» — хороший результат»

03:13
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Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич после ничьей с «Манчестер Сити» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:1) признался, что доволен результатом. Также он добавил, что у итальянской команды остаются шансы на выход в плей-офф.

— Хороший результат, — цитирует пресс-служба УЕФА Пашалича. — Если бы нам предложили ничью до игры, мы бы с радостью согласились. Впереди еще два матча, и у нас по-прежнему есть шансы на выход из группы.

Аталанта — Манчестер Сити

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027076/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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