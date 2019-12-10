Марио Пашалич: «Аталанта» сможет показать хороший уровень игры в матче с «Шахтером»
Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Шахтера».
— Я вырос в игровом плане. Я играю каждый матч. Когда постоянно находишься на поле, рост неизбежен, — цитирует футболиста Sport.ua. — Первый матч «Аталанта» провела очень хорошо. Но с тех пор команда еще выросла. Завтра мы сможем показать хороший уровень игры. Сначала неопытность сказывалась на наших результатах, но уже в матче с «Манчестер Сити» мы поняли, что с этими командами можно играть. Мы провели великолепный матч против «Динамо» Загреб. Надеюсь, что завтра мы сможем добиться нужного результата.
Матч «Шахтер» — «Аталанта» состоится 11 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.
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https://sport.ua/news/469793-mario-pashalich-smozhem-dobitsya-nuzhnogo-rezultata-v-matche-s-shahterom