Лемина: «Успех в матче с «Ливерпулем» зависит от взаимопонимания»

Полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что стамбульская команда хочет гордиться собой после игры.

«Я много раз играл против «Ливерпуля» в своей карьере. Я знаю, как они играют. Все не зависит от одного игрока: у нас много игроков, лидеров. Успех в этом матче зависит от взаимопонимания: мы защищаемся вместе, атакуем вместе. Хотим гордиться собой», — цитирует пресс-служба УЕФА Лемина.

Ранее Лемина играл в Англии за «Саутгемптон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

Матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.