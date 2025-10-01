Гетце — о разгромном поражении от «Атлетико»: «Должны сделать правильные выводы»

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:5) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Знали, что нам предстоит трудный матч. Все разочарованы результатом после такого поражения. Мы должны сделать правильные выводы. Сейчас все внимание сосредоточено на субботнем матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Гетце.

«Атлетико» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» идет на 13-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Атлетико» встретится с «Арсеналом» (21 октября), «Айнтрахт» сыграет с «Ливерпулем» (22 октября).