Марио Гетце: «Боруссия» пропустила глупые голы»

Полузащитник «Боруссии» Марио Гетце прокомментрировал победу в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Интером» со счетом 3:2. Он отметил, что «шмели» не давали сопернику возможности свободно дышать.



— Во втором тайме мы прижали «Интер» еще больше, — приводит официальный сайт УЕФА слова Гетце. — Важно, что мы не давали им возможности свободно дышать. Не просто забить три мяча команде, которая играет пятью защитниками. Все становится интереснее. Конечно, сегодня мы сделали большой шаг. Мы пропустили глупые голы, особенно первый гол на пятой минуте. Это печально. Но у нас еще до перерыва были возможности забить.

«Боруссия» вышла на второе место в турнирной таблице. «Интер» — третий.

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