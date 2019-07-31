"Марибор" проиграл АИКу, но вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ

АИК дома одержал победу над "Марибором" (3:2) в дополнительное время в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч словенская команда вышла в следующий раунд турнира, где сыграет с "Русенборгом" (общий счет – 4:4, у "Марибора" два гола в гостях, у АИК – один).
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
"АИК" (Швеция) – "Марибор" (Словения) – 3:2 д.в. (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Карлссон, 4 (1:0). Котник, 48 (1:1). Ларссон, 61 (2:1). Эль-Юнусси, 93 (3:1). Крецу, 117(3:2).
Судья: Жаккотте (Швейцария).
31 июля. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".
Первая встреча: 1:2
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