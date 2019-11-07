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Мариану: «Галатасараю» не получилось показать свою игру"

03:51
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Защитник «Галатасарая» Мариану после поражения от «Реала» в 4-м туре Лиги чемпионов (0:6) отметил, что команда не показала свою игру.

— Понимали, что нас ждет сложный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Мариану. — Не получилось показать свою игру, пропустили быстрые голы. Это не тот результат, которого мы ждали. Теперь остается лишь сосредоточить все внимание на следующих играх.

Реал — Галатасарай

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027072/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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