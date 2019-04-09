Марега может забить в седьмом матче Лиги чемпионов подряд

Малийский нападающий "Порту" Мусса Марега перед первым четвертьфинальным матчем ЛЧ против "Ливерпуля" забил в шести матчах кряду.

Его гол в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Ромы" (3:1) стал шестым подряд в этом розыгрыше турнира. Такого добивались только пять футболистов: Руд ван Нистелрой, Криштиану Роналду, Бурак Йылмаз, Маруан Шамах и Эдинсон Кавани.

Теперь в их компанию вошел и Марега, который побил рекорд нападающего "Порту" Жардела, который в сезоне 1999/2000 забивал пять матчей подряд. Рекордсменом по этому показателю является Криштиану Роналду, забивавший 11 матчей кряду в сезоне 2017/2018 в составе мадридского "Реала".

− У меня было какое-то предчувствие после первого гола в ворота "Галатасарая" в группе, что теперь я буду много забивать, − цитирует Marca Марегу. − Я счастлив, что сейчас добиваюсь таких результатов. Особенно приятно еще и потому, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов я так и не смог забить.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" − "Порту" начнется в 22.00 по московскому времени.

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