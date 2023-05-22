Марциняк назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов

Бригада польского арбитра Шимона Марциняка рассудит финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее 42-летний судья работал на ответном матче между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов. Финал ЛЧ пройдет 10 июня в Стамбуле.

Финальную встречу Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» отработает англичанин Энтони Тейлор. А финал Лиги конференций, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Фиорентина», рассудит испанец Карлос дель Серро Гранде.