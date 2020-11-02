Marca: Суарес и Сауль смогут помочь «Атлетико» в матче с «Локомотивом»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес и полузащитник Сауль Ньигес смогут выйти на поле в матче Лиги чемпионов против «Локомотива», сообщает Marca.

Суарес не принимал участия в матче ла лиги против «Осасуны» (3:1). Тем не менее, по данным источника, ему был предоставлен отдых, и уругваец готов сыграть с «Локо». Ньигес в последний раз играл месяц назад против «Вильярреала» (0:0). Последние три матча он пропустил из-за травмы бедра.

«Атлетико» ранее назвал заявку на матч. Оба игрока были включены в нее. Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 3 ноября. Начало в 20.55 по московскому времени.