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Marca: Игрок «Реала» сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Интером»

06:15
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Футболист «Реала» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Marca. Его имя не указано.

По данным источника, вся команда теперь пройдет еще одну серию тестирований. Футболист, который сдал положительный тест, будет протестирован еще раз. Если наличие COVID-19 будет подтверждено, он пропустит ближайший матч с «Интером» в Лиге чемпионов.

Матч «Реал» — «Интер» состоится 3 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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