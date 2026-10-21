Вратарь «Баварии» Нойер вышел на третье место по числу матчей в Лиге чемпионов, догнав Месси и Мюллера

Вратарь «Баварии» Нойер вышел на третье место по числу матчей в Лиге чемпионов, следует из статистических данных портала Transfermarkt.

21 октября «Бавария» примет на своем поле «Арсенал» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

В воротах «Баварии» с первых минут сыграет голкипер Мануэль Нойер. Для него матч станет 163-м в Лиге чемпионов. Это третий результат в истории турнира — столько же матчей у Лионеля Месси и Томаса Мюллера. Больше матчей только у Криштиану Роналду (183) и Икера Касильяса (177).

Следить за ходом матча «Бавария» — «Арсенал» можно здесь.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)