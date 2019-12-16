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Мануэль Нойер: «В «Баварии» довольны жребием»

15:50
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команде повезло со жребием в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы встретятся с «Челси».

— Мы очень рады будем оказаться в Лондоне. У нас там был хороший опыт — победа в финале, — цитирует AFP Нойера. — «Челси» опасная команда, и мы должны относиться к ней крайне серьезно, сохраняя предельную концентрацию. Хотим пройти в следующий раунд. В целом жребием мы довольны.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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