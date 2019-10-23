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Мануэль Нойер: «Проблема «Баварии» в том, что для победы необходимо забивать по три гола»

02:56
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после победы над «Олимпиакосом» в 3-м туре Лиги чемпионов (3:2) назвал проблему своей команды.

— Мы сами себе усложнили жизнь, в нашей игре не хватало уверенности, — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. — Нам следует продолжать анализировать свою игру и искать, где мы можем прибавить. Проблема сейчас заключается в том, что в каждом матче нам для победы необходимо забивать аж по три гола. Потому что продолжаем пропускать по два.

Олимпиакос П — Бавария

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027067/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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