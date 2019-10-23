Мануэль Нойер: «Проблема «Баварии» в том, что для победы необходимо забивать по три гола»
02:56
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после победы над «Олимпиакосом» в 3-м туре Лиги чемпионов (3:2) назвал проблему своей команды.
— Мы сами себе усложнили жизнь, в нашей игре не хватало уверенности, — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. — Нам следует продолжать анализировать свою игру и искать, где мы можем прибавить. Проблема сейчас заключается в том, что в каждом матче нам для победы необходимо забивать аж по три гола. Потому что продолжаем пропускать по два.
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027067/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...