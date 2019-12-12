Мануэль Нойер: «Мы хотим не только бить рекорды, мы хотим в первую очередь побеждать в матчах»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1). Мюнхенцы стали первой немецкой командой, победившей на групповом этапе во всех шести матчах.

— Мы добились исторического достижения, — приводит пресс-служба клуба слова Нойера. — Мы хотим не только бить рекорды, мы хотим в первую очередь побеждать в матчах. Просто фантастика, что на групповом этапе у нас все так получилось. Во всех шести матчах мы играли очень хорошо и стабильно. Впереди у нас еще три матча, в которых мы должны выложиться на максимум, чтобы по возможности одержать три победы

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