В двух ключевых эпизодах ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» арбитр Бьерн Кайперс сначала ошибся, назначив пенальти, а потом правильно удалил Анхеля Ди Марию.

На 7-й минуте игры голландский рефери посчитал, что Александр Зинченко в своей штрафной площади сыграл в мяч левой рукой. На самом деле это было не так.

На помощь судье пришли его видеоассистенты Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Они быстро предложили Кайперсу посмотреть повторы, а тот, едва бросив взгляд на монитор, понял, что ошибся. 11-метровый удар был правильно отменен.

На 69-й минуте Ди Мария за пределами поля умышленно ударил ногой Фернандинью. В этом эпизоде Кайперс уже без помощи ВАР самостоятельно вынес верный вердикт и удалил аргентинца.

(Александр Бобров)