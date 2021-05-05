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«МанСити» — «ПСЖ»: Кайперс ошибся с пенальти, но правильно удалил Ди Марию

00:36
4 мая. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. 4 мая. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. 4 мая. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. 4 мая. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. 4 мая. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. 4 мая. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. 4 мая. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0.
4 мая. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0.
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В двух ключевых эпизодах ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» арбитр Бьерн Кайперс сначала ошибся, назначив пенальти, а потом правильно удалил Анхеля Ди Марию.

На 7-й минуте игры голландский рефери посчитал, что Александр Зинченко в своей штрафной площади сыграл в мяч левой рукой. На самом деле это было не так.

На помощь судье пришли его видеоассистенты Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Они быстро предложили Кайперсу посмотреть повторы, а тот, едва бросив взгляд на монитор, понял, что ошибся. 11-метровый удар был правильно отменен.

На 69-й минуте Ди Мария за пределами поля умышленно ударил ногой Фернандинью. В этом эпизоде Кайперс уже без помощи ВАР самостоятельно вынес верный вердикт и удалил аргентинца.

(Александр Бобров)

Манчестер Сити — ПСЖ

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