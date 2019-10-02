Мане забил 15-й гол в составе «Ливерпуля» в ЛЧ. Больше — у Салаха и Джеррарда
22:52
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал автором гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Этот мяч стал для футболиста 15-м в этом турнире. Больше него за «Ливерпуль» в рамках Лиги чемпионов забили Стивен Джеррард (21) и Мохамед Салах (16).
15 — Sadio Man? is the third Liverpool player to score 15 Champions League goals, after Steven Gerrard (21) and Mohamed Salah (15). Pedigree. pic.twitter.com/vOJj290M8E— OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2019
Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...