Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал автором гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Этот мяч стал для футболиста 15-м в этом турнире. Больше него за «Ливерпуль» в рамках Лиги чемпионов забили Стивен Джеррард (21) и Мохамед Салах (16).