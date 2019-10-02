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Мане забил 15-й гол в составе «Ливерпуля» в ЛЧ. Больше — у Салаха и Джеррарда

22:52

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал автором гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Этот мяч стал для футболиста 15-м в этом турнире. Больше него за «Ливерпуль» в рамках Лиги чемпионов забили Стивен Джеррард (21) и Мохамед Салах (16).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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