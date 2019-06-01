Мане рассказал, что мог перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане встречался с представителями "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, когда выступал за "Саутгемптон", информирует Daily Mirror.

27-летний сенегалец перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в июле 2016-го за 41,2 миллиона евро.

– Три года назад я был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", я даже встречался с представителями клуба. Приезжал туда и разговаривал с тренером. На той же неделе позвонил Юрген Клопп, тогда он сказал: "Думаю, что "Ливерпуль" – это правильный клуб. Здесь квалифицированный тренер, и я думаю, тебе лучше отправиться в "Ливерпуль". Я подумал, что это действительно так, и ответил: "Я направляюсь в "Ливерпуль".



Я никогда не думал, что может быть так. Это невероятно. Каждый в команде любит Клоппа! Обычно ты отправляешься в клуб, и игроки там жалуются: "Ах, этот тренер..." Но здесь все наоборот. Каждый счастлив, и мы все делаем сообща, – приводит слова Мане Daily Mirror.

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