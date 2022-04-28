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Сегодня, 04:42

Мане повторил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Один из голов забил нападающий Садьо Мане.

Для 30-летнего сенегальца этот гол стал 14-м в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Он повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в плей-офф среди африканских футболистов.

Напомним, ранее Дрогба играл в Лиге чемпионов за «Челси», «Галатасарай» и «Марсель».

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Дидье Дрогба
Садио Мане
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