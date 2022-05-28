Мане назвал самый важный трофей в своей жизни. Это не Лига чемпионов

Мане назвал самый важный трофей в своей жизни

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане считает Кубок Африки самым важным выигранным трофеем в своей карьере.

«Кубок африканских наций — один из самых важных трофеев для меня, это самый главнвый трофей, который я выиграл в своей жизни. То, что африканский игрок не выигрывал «Золотой мяч» со времен Джорджа Веа (1995 год), конечно, печально», — цитирует Daily Mail Мане.

Ранее игрок пообещал, что объявит о своем будущем после финала Лиги чемпионов. «Бавария» и «Барселона» заинтересованы в подписании африканца.

В субботу, 28 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.