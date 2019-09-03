Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Стала известна заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов. В список не попали полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич. Также в заявку не включены вратарь Маттиа Перин и защитник Джорджо Кьеллини — оба футболиста травмированы, сообщает официальный сайт туринцев.

Вратари: Щенсны, Буффон, Пинсольо.

Защитник: Де Шильо, Де Лигт, Алекс Сандро, Данилу, Бонуччи, Ругани, Демирал.

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур.

Нападающие: Криштиану Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин, Бернардески.

«Ювентус» является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Также туринцы сыграют с «Байером» и «Атлетико».

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