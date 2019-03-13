Манчини поздравил "Ювентус" с проходом в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в Твиттере похвалил "Ювентус"​, который одержал победу над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бьянконери" отыгрались после поражения в первой игре (0:2) и вышли в четвертьфинал турнира.

– Отличный командный подвиг, хорошая сыгранность и заслуженная квалификация. Поздравляю, – написал Манчини в Твиттере.

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