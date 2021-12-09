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«Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью

00:54
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На девятой минуте хозяев вывел вперед Мэйсон Гринвуд. Он открыл счет ударом в падении через себя. Фабиан Ридер на 42-й минуте сравнял результат.

«МЮ» набрал 11 очков и с первого места в группе F вышел в 1/8 финала. У «Янг Бойз» пять очков и последнее, четвертое место. Команда покидает еврокубки.

Лига чемпионов. Группа F
08 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:1
Янг Бойз
Голы
Гринвуд, 9 (1:0), Ридер, 42 (1:1)
Манчестер Юнайтед
Хендерсон (Хитон, 68 ) Байи Шоу (Менги, 61 ) Ван-Биссака Мата (Икбал, 89 ) Лингард (Сэвэдж, 89 ) Матич ван де Бек Гринвуд Диалло (Шортайр, 68 ) Эланга
Янг Бойз
Февр Камара (Лаупер, 77) Масейрас Лефор Лустенбергер Нгамале Эбишер (Хефти, 62) Ридер (Сьерро, 62) Мартинс Перейра Элиа (Майер, 87) Сьебатше (Канга, 62)
Предупреждения
Шортайр 79  - 
Судьи
Бастьен

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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