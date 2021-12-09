«Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На девятой минуте хозяев вывел вперед Мэйсон Гринвуд. Он открыл счет ударом в падении через себя. Фабиан Ридер на 42-й минуте сравнял результат.

«МЮ» набрал 11 очков и с первого места в группе F вышел в 1/8 финала. У «Янг Бойз» пять очков и последнее, четвертое место. Команда покидает еврокубки.