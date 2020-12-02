«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес, Мактоминей, Фред, Рэшфорд, Фернандеш, Марсьяль, Кавани.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Диалло, Кимпембе, Верратти, Данилу, Паредес, Неймар, Кин, Мбаппе.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.